Главы так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили о расширении "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" на всех русскоязычных граждан Украины.

Об этом сказано в заявлении главы "ДНР" Дениса Пушилина, которое он обнародовал в Telegram-канале.

Пушилин заявил, что "русскоязычные жители Украины подвергаются дискриминации и гонениям: учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке".

"Меры поддержки русских и русскоязычных граждан Украины определены в части практической реализации доктрины "Русский Донбасс"– документа, положения которого отражают самые важные вопросы жителей Донбасса и определяют вектор нашего развития, - заявил Пушилин.

Также он заявил о переформатировнии программы. В ней, по его словам, сохранятся такие направления:

поддержка жителей подконтрольной Украине части Донецкой области, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, особенно ветеранам Великой Отечественной войны;

помощь учителям русского языка и литературы;

прорабатывается вопрос поддержки граждан, "оказавшихся в сложной жизненной ситуации в силу русофобских настроений";

возможность получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях "ДНР";

бесплатная медицинская помощь;

юридическая поддержка.

Напомним, "Страна" ранее уже писала об упомянутой Пушилиным программе и рассказывала, как в "ДНР" зазывают лечиться, учиться и получать деньги украинских граждан.

Также мы писали о том, что написано в доктрине "Русский Донбасс" о будущем "ДНР" и "ЛНР".