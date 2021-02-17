В "ЛДНР" предложили "гуманитарную помощь" русскоязычным украинцам
Главы так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили о расширении "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" на всех русскоязычных граждан Украины.
Об этом сказано в заявлении главы "ДНР" Дениса Пушилина, которое он обнародовал в Telegram-канале.
Пушилин заявил, что "русскоязычные жители Украины подвергаются дискриминации и гонениям: учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке".
"Меры поддержки русских и русскоязычных граждан Украины определены в части практической реализации доктрины "Русский Донбасс"– документа, положения которого отражают самые важные вопросы жителей Донбасса и определяют вектор нашего развития, - заявил Пушилин.
Также он заявил о переформатировнии программы. В ней, по его словам, сохранятся такие направления:
- поддержка жителей подконтрольной Украине части Донецкой области, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, особенно ветеранам Великой Отечественной войны;
- помощь учителям русского языка и литературы;
- прорабатывается вопрос поддержки граждан, "оказавшихся в сложной жизненной ситуации в силу русофобских настроений";
- возможность получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях "ДНР";
- бесплатная медицинская помощь;
- юридическая поддержка.
Напомним, "Страна" ранее уже писала об упомянутой Пушилиным программе и рассказывала, как в "ДНР" зазывают лечиться, учиться и получать деньги украинских граждан.
Также мы писали о том, что написано в доктрине "Русский Донбасс" о будущем "ДНР" и "ЛНР".