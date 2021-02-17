Денис Пушилин заявил, что "ДНР" хочет поддерживать русскоязычных украинцев. Фото: t.me/pushilindenis

Главы так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили о расширении "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" на всех русскоязычных граждан Украины. 

Об этом сказано в заявлении главы "ДНР" Дениса Пушилина, которое он обнародовал в Telegram-канале. 

Пушилин заявил, что "русскоязычные жители Украины подвергаются дискриминации и гонениям: учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке". 

"Меры поддержки русских и русскоязычных граждан Украины определены в части практической реализации доктрины "Русский Донбасс"– документа, положения которого отражают самые важные вопросы жителей Донбасса и определяют вектор нашего развития, - заявил Пушилин.

Также он заявил о переформатировнии программы. В ней, по его словам, сохранятся такие направления: 

  • поддержка жителей подконтрольной Украине части Донецкой области, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, особенно ветеранам Великой Отечественной войны;
  • помощь учителям русского языка и литературы;
  • прорабатывается вопрос поддержки граждан, "оказавшихся в сложной жизненной ситуации в силу русофобских настроений";
  • возможность получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях "ДНР";
  • бесплатная медицинская помощь;
  • юридическая поддержка.

Напомним, "Страна" ранее уже писала об упомянутой Пушилиным программе и рассказывала, как в "ДНР" зазывают лечиться, учиться и получать деньги украинских граждан.

Также мы писали о том, что написано в доктрине "Русский Донбасс" о будущем "ДНР" и "ЛНР".

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