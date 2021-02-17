23% украинцев более всего доверяют качеству вакцины от коронавируса производства американской и немецкой компаний Pfizer/BioNTech, которая должна поступить в нашу страну уже в феврале.

Что касается китайского препарата компании Sinovac Biotech, с которой Минздрав заключил договор на поставку 1 млн 913 доз, то ей доверяет всего 1% жителей Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group.

Социологи в период с 20 января по 1 февраля опросили 1802 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что в тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%).

Российской вакцине от коронавируса "Спутник V" доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech - всего 1% опрошенных.

В то же время 44% респондентов не верят, что система здравоохранения Украины справится с вакцинаций населения. 35% считают, что с этим украинская медицина справится лишь частично. И только 20% позитивно оценивают перспективы вакцинации в нашей стране.

Что касается глобального успеха вакцинации, то 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни. Противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, не определились с ответом 25%.

Напомним, больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.

Также мы писали, что, по данным опроса в январе, китайской вакцине доверяли 6% жителей нашей страны.