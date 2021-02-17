Начиная со следующей недели в Украине начнет действовать режим адаптивного карантина. С 24 февраля на всей территории страны будет действовать "желтая зона" ограничений, которая позволяет при соблюдении определенных условий работать учреждениям культуры и проводить массовые мероприятия.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Так, для сферы культуры, креативных индустрий и религиозных учреждений в "желтой" зоне будет разрешено:

проведение массовых (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и других) мероприятий (в том числе по размещению участников стоя) с участием: до 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе); наполненностью залов до 50% мест в каждом зале.

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью залов до 50% мест в каждом зале (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в том числе для групп из 2 лиц);

деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

"Продолжаем посещать учреждения культуры и пользоваться культурно-креативными услугами. Но помним, что в зависимости от эпидемической ситуации, в областях могут устанавливаться различные карантинные ограничения. Напоминаю, что есть четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Поэтому обязательно соблюдайте карантинные требования", - написал Ткаченко.

Напомним, карантин в Украине продлили до конца апреля.

Также сообщалось, что с 22 февраля кафе и ресторанам в Украине разрешат работать на час дольше.