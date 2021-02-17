В Италии на острове Сицилия проснулся спящий вулкан Этна. Из-за этого крупнейший аэропорт на юге страны приостановил работу. Об этом в Тwitter сообщает итальянское агентство ANSA.

Активное извержение началось с юго-восточного кратера, с выброса гигантских размеров облака пепла, который распространяется на юг, и мощного потока лавы.

Повышенную активность вулкана Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал во вторник 16 февраля, вскоре началось непосредственно извержение.

Облако пепла настолько густое, что ближайшие к вулкану села покрыло несколькими сантиметрами пепла и кусками лавы.

Команда аэропорта Катании, крупнейшего аэропорта на юге страны, решила приостановить его работу из-за активности вулкана.

The extraordinary eruption of Etna this afternoon. This video was sent to me by my friend Miosa Ficara in Catania - what an incredible scene. Sicily really is one of the most awesome and beautiful places there is. pic.twitter.com/AC8AVHSwd9 — Adam Butler (@adambutler65) February 16, 2021

Столб дыма и пепла над кратером достигает высоты более 1 км, что вместе с плохой видимостью создает риски для безопасности полетов.

Напомним, на острове Сицилия в Италии снова проснулся вулкан Этна.

Ранее "Страна" сообщала, что в последний раз на вулкане Этна "просыпался" новый кратер перед инаугурацией Байдена.