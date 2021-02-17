Минувшей ночью в Черкассах температура воздуха снизилась почти до 30 градусов мороза. Таким образом украинский город оказался самым холодным в центральной Европе. Об этом в соцсети написал глава Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань.

"Температура снизилась до -25º, а в Черкассах до -29,3º, которые вновь стали самым холодным городом не только Украины, но и центральной Европы. Обновлен предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5º, который держался с 2003 года", - написал Постригань.

В сообщении объясняется, что в ночь на 17 февраля над восточной частью Черкасской области произошло сочетание очага холода с востока и выхолаживающего действия антициклона с запада на фоне малооблачной погоды.

При этом за последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было.

Ранее "Страна" писала о том, что Украину в среду накроют снег и 25-градусные морозы.

Также мы сообщали, что в Украине допустили закрытие школ из-за грядущих сильных морозов.