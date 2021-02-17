С понедельника, 22 февраля, заведения общепита в Украине в условиях карантина смогут работать на час дольше.

Об этом в ходе заседания Кабмина 17 февраля заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, кафе и рестораны смогут принимать посетителей до полуночи, а не до 23:00, как сейчас.

Также, по словам Степанова, ограничения собраний смягчат на 20%. Ранее глава Минздрава упоминал о планах разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 30 апреля 2021 года.

Также мы писали, что со следующей недели в Украине снова будет введен режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны ограничений в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.