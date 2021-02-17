Кабинет министров Украины одобрил возобновление в Украине режима адаптивного карантина с четырьмя зонами ограничений.

"Зеленая" предполагает полную отмену каких-либо противоэпидемических мер. В ней пока не окажется ни один регион Украины. С 22 февраля на территории Украины устанавливается "желтая" зона карантина. Согласно ее правилам, запрещается:

Пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (маски, респираторы).





Пребывание на улице без документов, которые идентифицируют лицо, подтверждают его гражданство или ее специальный статус;





Самовольно покидать места самоизоляции, изоляции;





Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины иностранцев или лиц без гражданства, признанных беженцами, военнослужащих стран-членов НАТО и др.) и без полиса страхования, который покрывает лечение от коронавирусной болезни;





Проезд через КПВВ на временно оккупированные территории Донбасса, Крыма и Севастополя;





Проведение массовых мероприятий при участии более одного человека на 4 км. метра площади здания или территории или при условии наполненности более 50% площади в каждом отдельном зале;





Прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест в каждом зале;





Совершение регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в количестве, превышающем число мест для сидения. Водитель должен находится в маске во время поездки с пассажирами;





Проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность заведений общепита (кафе, ресторанов, баров) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов и т.д;





Работа после 00:00 до 07:00 ресторанов, кафе, баров, столовых и т. д;





Деятельность субъектов хозяйствования, обслуживающих посетителей, в которых не нанесена маркировка для пребывания в очереди с дистанцией не менее 1,5 метра, сотрудники не обеспечены масками или респираторами и не совершается контроль за их использованием, в которых обслуживаются посетители без масок или респираторов (прикрывающие нос и рот), а также не совершается сбор использованных средств индивидуальной защиты;





Деятельность заведений, где предоставляют услуги по размещению, таких как хостелы. При этом гостиницы, санатории и реабилитационные центры могут продолжить работать;





Посещение заведений образования соискателями образования в случае, если на самоизоляции путем контакта с пациентом с подтвержденной коронавирусной болезнью находятся более 50% соискателей образования и персонала учебных учреждений;





Проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий (концертов, представлений) при участии детей из более, чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей;





Проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме предоставления медпомощи, связанной с беременностью, онкологическими заболеваниями. Также разрешается оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения и оказание паллиативной, плановой помощи;





Деятельность фитнесс-центров, спортзалов, которые не обеспечивают возможности ограничить количество посетителей в зале исходя из расчета 1 человек на 10 квадратных метров общей площади помещения, бассейнов более чем 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп;





Посещение пунктов (мест) временного удержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в стране, пунктов временного размещения беженцев;





Посещение посторонними лицами (кроме членов семей, родственников, законных представителей и не чаще одного раза в неделю) учреждений соцзащиты, в которых пребывают граждане пожилого возраста;





Предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за время учреждений исполнения наказаний;

Примечательно, что следующая зона, "оранжевая", предусматривает те же ограничения, что и "желтая". Единственное изменение касается ужесточения контроля над соблюдением карантинных ограничений в "оранжевых" регионах.

При этом с "желтой" зоны в "оранжевую" регион переходит при условии наличия хотя бы одного из следующих признаков:

Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;

Загруженность больничных коек больше 65%;

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус на 100 тысяч населения - меньше 300;

Количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него за последние 7 дней на 100 тысяч населения - больше 60;

Коэффициент выявления случаев коронавируса - больше 20%;

Рост количества госпитализаций с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него за 7 дней - более 50%.

Что, касается "красной" зоны, то ограничения там идентичны действовавшим во время локдауна, в страна пребывала с 8 по 24 февраля.

Из "оранжевой" в "красную" регион переходит в случае присутствия в течение трех дней подряд более и двух признаков:

Загруженность больничных коек больше 65%;

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус на 100 тысяч населения - меньше 300;

Количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него за последние 7 дней на 100 тысяч населения - больше 60;

Коэффициент выявления случаев коронавируса - больше 20%;

Рост количества госпитализаций с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него за 7 дней - более 50%.

В "красной" зоне запрещен:

Прием посетителей в кафе, ресторанах и барах (разрешается обслуживание навынос);





Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;





Прием посетителей в других развлекательных заведениях;





Прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах торговли и бытового обслуживания;

При этом разрешается прием посетителей в магазинах, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых заполнены продуктами, лекарствами, горючим, средствами гигиены, бытовой химией, средствами связи, прессой, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа к другим товарам, представленных в ассортименте.

Кроме того, разрешается оказание финансовых услуг, деятельность финучреждений, почты, ветеринарных клиник, автозаправок (без зон питания), проведение ремонта транспорта, компьютеров, бытовых приборов и предметов личного употребления, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи, а также сервисных центров.

Запрет не распространяется и на выполнение работ по сбору и заготовке отходов и деятельности по оказанию телекоммуникационных услуг (в профильных учреждениях - по предварительной записи).

В то же время запрещается:

Прием посетителей в учреждениях культуры (кроме историко-культурных заповедников), проведение массовых мероприятий (кроме съемок кино);





Работа спортклубов, фитнесс-центров, кроме посещения их спортсменами национальных сборных Украины и их тренерами;





Проведение массовых мероприятий (спортивных, социальных, развлекательных), кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов при условии соблюдения их участниками противоэпидемических мер;





Работа заведений общественного питания и мест питания в отелях с 11:00 до 06:00 следующих суток, кроме оказания услуг питания в отельном номере по заказу клиента;





Деятельность непродовольственных рынков;





Посещение учреждений образования вне зависимости от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования (детсады) и спецучреждений образования.

При этом ограничения "красной" зоны будут вводиться отдельным решением.

Ранее мы писали о том, что еще принял Кабмин на заседании в среду, 17 февраля.