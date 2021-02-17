Кабмин 17 февраля начался с безвиза с ЕС, правда, промышленного. О нем украинские власти, якобы, уже почти договорились на совете Ассоциации Украина - Евросоюз в Брюсселе. Там же Украине намекнули на уже почти открытые двери в НАТО и пообещали вакцины, - отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль.

А пока план вакцинации в Украине срывается, правительство решило пересмотреть условия по карантину. "Страна" разбиралась, что принял Кабмин 17 февраля.

Карантин до мая и желтая зона с понедельника

Кабмин продлил карантин, сроки действия которого истекали 28 февраля. Как указано в постановлении правительства, карантин продлится до 30 апреля 2021 года.

До этой же даты продлено действие режима чрезвычайной ситуации.

Прописано, что на территории страны в целом или на территории отдельных регионов устанавливаются эпидемиологические уровни "зелёный", "желтый", "оранжевый", "красный", то есть, фактически страна до мая будет жить в режиме адаптивного карантина.

На это время продлеваются действующие ограничительные мероприятия и могут вводиться новые по результатам оценки эпидемиологических показателей.

Зеленый уровень будет устанавливаться при достижении следующих показателей:

уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории не менее 13 регионов не превышает 50% эпидпорога

коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом (ПЦР) - менее 5% (то есть, если положительных тестов меньше 5% от всех сданных)

Таким образом, во внимание будут брать не только статистику по ковиду, но и цифры по ОРВИ и гриппу.

С 22 февраля в Украине устанавливается желтый уровень эпидбезопасности. По-сути, это действующий режим и такие же ограничения, как и сейчас. Даже будет несколько послаблений:

при проведении массовых мероприятий соблюдается норма 4 квадратных метра на одного посетителя (сейчас - 5 квадратов)

рестораны могут работать до 24.00 (сейчас - до 23.00)

разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями (заполняемость залов - 50%). Сейчас болельщиков вообще не пускают на трибуны.

разрешено посещение образовательных учреждений группами более 20 человек (сейчас - до 20)

В остальном - продлили уже действующие ограничения: для кинотеатров заполняемость зала - не более 50%, рассадка в шахматном порядке, на транспорте -заполняемость только сидячих мест, в магазинах - нанесение разметки и соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, запрет на обслуживание покупателей без масок, запрещены плановые госпитализации (кроме ряда случаев - при лечении онкологии, паллиативных пациентов и др.), спортивные клубы работают если соблюдается правило по площади - 10 квадратов на 1 посетителя и пр.

Детальнее с правилами по карантину и карантинным зонам можно знакомиться здесь.

Схема для квартир

Кабмин озаботился проблемой защиты имущества пожилых украинцев. На заседании 17 февраля правительство согласовало законопроект, который должен усилить гарантии для стариков.

В частности, речь идет о недееспособных гражданах или тех, дееспособность которых ограничена, а таковых, по подсчетам Минсоцполитики, в Украине больше 40 тысяч.

Зачастую их имени имуществом распоряжаются опекуны, причем, не всегда добросовестно.

В новом проекте предусмотрено несколько способов защитить стариков. Первый- усиление контроля со стороны органов опеки. Причем опекунам выставят новые списки обязанностей, о выполнении которых нужно будет ежегодно отчитываться (отчеты можно будет подавать контролирующим органам в бумажной или электронной форме).

Во-вторых, хотят законодательно закрепить право пожилых граждан самим определять свои потребности, а опекунов обязать их учитывать. В-третьих, старики смогут требовать у опекунов материального возмещения за ненадлежащую опеку. Интересно, что выбивать деньги у опекунов будут все те же органы опеки.

То есть, с одной стороны старики станут более защищенными, с другой - органы опеки получат широкие полномочия, и смогут буквально выкручивать руки опекунам. Ведь контролеры будут и принимать отчеты, и анализировать, выполняет ли опекун свои обязанности, а при необходимости - и требовать материального возмещения для «подопечных». Что создает дополнительные коррупционные риски.

Украина без допинга

Кабмин также утвердил законопроект об антидемпинговой деятельности в спорте. Ситуация с антидопинговым законодательством у нас на самом деле уже критическая. Еще в 2017 году Всемирное антидемпинговое агентство (ВАДА) направило письмо о несоответствии закона Украины "Об антидопинговом контроле в спорте" положениям Всемирного антидопингового кодекса. Плюс с 1 января этого года вступила в силу новая редакция последнего. То есть, если срочно не внести изменения в отечественное законодательство, ВАДА попросту может внести нас в черный список. Это значит, что украинские спортсмены не смогут участвовать в международных спортивных соревнованиях, а страна вылетит из представительских спортивных организаций, скажем, Международного олимпийского и параолимпийского комитетов и др.

Новый законопроект фактически подогнали под свежую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. В Украине будет создан Набсовет по антидопинговому контролю, дисциплинарная и апелляционная антидопинговые комиссии, номинационный и терапевтический комитеты, лаборатория по антидопинговому контролю и пр.

Главное в это вопросе - деньги. Ведь, как указано в выводах Минфина к данному проекту, финансирование антидемпинговой системы будет осуществляться в рамках уже выделенного на спорт бюджета (на этот год - порядка 2,8 млрд гривен)

ФОПы без проверок

Микро- и малый бизнес могут полностью освободить от проверок контролирующих органов на три года.

Соответствующий пункт есть в проекте закона, который согласовал Кабмин 17 февраля.

Напомним: только недавно проверки бизнеса, отмененные на период карантина, возобновили (по факту еще до окончания карантинных ограничений). Что, как уже писала "Страна" вызвало недовольство бизнеса. Но при этом, пообещали не проверять ФОПов.

Правда, как оказалось, в законодательстве есть лазейка. Мораторий на проверки на три года распространяется только на ФОПов, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

В то же время физлица- предприниматели и юридический лица, которые не применяют упрощенку (но при этом все равно относятся к микро- и малому бизнесу) под мораторий не попадают. "Поэтому органы государственного надзора продолжают проводить плановые мероприятия", - отмечается в пояснительной записке.

В новом проекте предлагается убрать такую дискриминацию предпринимателей, и запретить проверки микро- и малого бизнеса вне зависимости от того, на упрощенке он или на общей системе.

При этом все равно остались исключения. Мораторий на проверки не распространяется на бизнес, который относится к высокорисковому (скажем, аптеки, ювелирка). Плюс под запрет не попадают проверки санитарной службы и Гоструда.

Перепись населения

Власти готовятся к переписи населения. Правительство подаст в Раду законопроект на эту тему. В нем определены основные правила переписи. Так, всеукраинская перепись населения будет проводиться не реже одного раза в десять лет (с последней переписи прошло уже 20 лет). Дату и сроки станет определять Кабмин.

Перепись населения хотят проводить "современными методами", в частности, людям предложат заполнить анкеты в специальной интернет-программе. Полученные данные сольют в национальную базу.

Помогать гражданам заполнять анкеты будет временный переписной персонал.

Требования к последнему усилили. Так, претендентов будут проверять

На добропорядочность, а на работу не возьмут людей с судимостью, психическими и другими хроническими заболеваниями и пр.

Обработкой и защитой данных будут заниматься органы статистики.

Тут сразу возникает вопрос о защите персональных данных. В Госстате утверждают, что новый проект полностью отвечает Кодексу норм европейской статистики. Но не секрет, что украинский базы данных нередко "дырявые", поэтому гарантии конфиденциальности - под вопросом.

Метро в Днепре затянут еще на три года

Строительство метро в Днепре затянется. Кабмин уполномочил главу Минфина Сергея Марченко подписать откорректированное соглашение с Европейским инвестиционным банком. Последний финансирует работы на Днепровском метрополитене, причем, срок доступности кредитных средств истек еще в октябре прошлого года (тогда же планировалось завершение проекта).

Но теперь предлагается продлить сроки до конца 2023 года. К тому времени программа финансирования ЕИБ отпразднует юбилей - 10 лет.

То есть, работы на метрополитене, мягко говоря, затянулись.

В пояснительной записке срыв сроков поясняют тем, что работы ведутся в центре города, в условиях сложных грунтов и плотной застройки. Часть городских сетей оказалась в аварийном состоянии, поэтому постоянно корректировалась проектная документация. Также на темпы работ повлиял карантин.

При этом на сегодняшний день из всей суммы кредита, это 152 млн евро, выбрано только немногим более 25 млн.

Кредит взяли на 25 лет, из них льготный период (4 года) уже давно закончился, то есть, проценты набегают, а деньги особо не тратятся.

При этом из госбюджета на этот год городскому бюджету Днепра выделена субвенция на завершение строительства метрополитена - миллиард гривен из специального фонда и 252 млн - из общего.

Жилье для военных

Кабмин изменил порядок использования средств на строительство и покупку жилья для военнослужащих. Нововведения следующие:

исключили норму об обязательном привлечении в конкурсную комиссию представителей службы внутреннего аудита и финансового контроля. Что автоматически ослабляет уровень надзора за денежными потоками.

конкурсная комиссия в случае приобретения жилья на вторичном рынке обязана проводить проверки на предмет ограничений по таким объектам (не находятся ли они в залоге, к примеру) в реестре имущественных прав.

прописали схему оплаты по паевому участию. В действующем порядке указано лишь, что сразу вносится 30% при финансировании первички и 95% - вторички, все платежи - согласно графику финансирования. В новом варианте оплату по первичке разбили на этапы: сразу 30% с рассрочкой на 6 месяцев, часть суммы после ввода дома в эксплуатацию, а окончательный расчет - после получения прав собственности. По вторичке сразу оплата 100% суммы.

Возвращение СЭС

С подачи Минздрава правительство фактически дало отмашку на восстановление ликвидированной СЭС. В новом постановлении Кабмина прописано резкое увеличение штатного расписания лабораторных центров Минздрава - до 1 июля 2021 года туда переведут работников центров общественного здоровья. В пояснительной записке к проекту указано, что это позволит решить кадровые проблемы лабораторных центров и системы санэпидконтроля. Из -за оттока специалистов после ликвидации СЭС в 2014 году на сегодняшний день лабораторные центры не в состоянии эффективно противостоять распространения коронавируса, - говорится в пояснительной записке.

Оборонка для арабской компании

На Кабмине засветился один из претендентов на участие в проекте на миллиард, который, как похвастались у Зеленского, они на днях привезли из ОАЭ.

Речь идет о компании "Максимум Эйрлайн" - ее правительство включило в списко компаний, имеющих право на экспорт и импорт товаров военного назначения, а также работу с данными со статусом гостайны.

По данным YouControl, ООО "Максимум Эйрлайнс" учредила компания "Максимус Эйр Элелси", расположенная в Абу-Даби (ОАЭ), а также частное лицо - некий Абд Аразак Вамид, прописанный в Киеве на улице Верховинной. Причем, именно у него контрольный пакет - 51%. Сама фирма создана еще в 2011 году с уставный капиталом 398, 3 тысячи гривен, что для авиакомпании, мягко говоря, не очень много.

Специализация компании - аренда и лизинг воздушного транспорта, оптовая торговля техникой, а также услуги в этих сферах. Компания давно работает на рынке грузовых перевозок. А теперь, судя по всему, получит доступ еще и к военным грузам.

Работа для Уруского

У вице-премьер министра— министра по вопросам стратегических отраслей экономики Уруского, которому ряд депутатов уже готовят отставку, появились новые полномочия. Его включили в несколько международных правительственных комиссий, в частности, Совместной украинско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, аналогичной украинско- бразильской, украинско-перуанской комиссий. Уруский также возглавит украинское представительство в Украинско-чешской комиссии по вопросам промышленного, экономического и научно-технического сотрудничества и украинско- чилийской правительственной комиссии. Как сказал нам наш источник, близкий к Кабмину, "Уруского, которого обвиняли в том, что он вообще ничего не делал, решили дать еще один шанс".

К слову, сам Уруский на Кабмине 17 февраля стал лидером по количеству поданных документов.

Правительство утвердило несколько подготовленных его ведомством проектов, правда, большинство- косметическое (вносятся правки по терминам, названиям законов и пр.). Из предложений по-сути- восстановить в Украине институт генеральных конструкторов. Конструкторы будут влиять, в том числе, на оборонные заказы. Правда, Минобороны считает такую конструкцию "устаревшей", поэтому проект приняли с доработкой.

Домам престарелых напишут правила

Кабмин решил создать рабочую группу по усовершенствованию законодательства по развитию и регулированию рынка социальных услуг и утверждению разрешительной документации. Фактически - это реакция властей на трагедию в Харьковском доме престарелых, где во время пожара погибли люди. "Страна" уже писала, что фактически весь рынок частных домов престарелых - "дикий". Часто объекты размещаются в мало приспособленных помещениях, не соблюдаются элементарные нормы и пр. Но не исключено, что рабочая группа займется и другими соцуслугами,

В рабочую группу войдут представители парламента, Офиса президента, уполномоченного по правам человека, центральных органов исполнительной власти и общественности.

Водительские права онлайн

Украинские водители смогут получать права или менять их через Единый государственный веб-портал "Дия", также водительское удостоверение автоматически будет отображаться в мобильном приложении "Дия". Это прописывает новое постановление Кабмина. При этом получать права украинцы будут лично, и только после предоставления оригинала медицинской справки. На этапе подачи документов через "Дию" нужно лишь подтвердить наличие такой справки, а также заполнить анкету и подать копии документов.

Водительское удостоверение могут не выдать (без компенсации уже уплаченной суммы), если получатель не предоставит оригинала медицинской справки, обнаружатся ошибки в документах, в базе МВД не обнаружится отцифрованного фото водителя и пр.

Регистрация авто в салонах

Кабмин своим постановлением открыл автодилерам доступ к госрегистрации авто и выдаче номеров, которого они уже давно добиваются.

Сейчас салоны также берут на себя помощь в постановке новых авто на учет и даже обещают "красивые" номера, то есть, договариваются в сервисных центрах. Но водитель все равно должен сам получать документы и номера. Что занимает 2-5 дней и больше. Теперь же получить регистрационные документы и номера на авто можно будет прямо в салоне, где была приобретена машина.

Но, как указано в постановлении, МВД будет проводить отбор дилеров, которым дадут право предоставлять клиентам такую услугу. Ведомство Арсена Авакова после рассмотрения документов заключит с компанией- претендентом договор, но может и отказать. Поэтом вопрос - не станет ли новый порядок регистрации очередной "кормушкой" для МВД - остается открытым.

Миллиарды на дороги

На Кабмине утвердили перечень объектов дорожного строительства, под которые в 2021 году дадут финансирование. Пока расписали только часть суммы - порядка 31 млрд гривен, из которых больше 23 млрд пойдет на строительство и ремонт дорог государственного значения.

К примеру, на дороги Винницкой области дадут больше 748 млн, Волынской - 676 млн, Днепропетровской - порядка 2,3 млрд и т.д. Детальнее со списком объектов можно ознакомится здесь.