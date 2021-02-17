Кабинет министров Украины решил не только снова ввести в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны ограничений, но и продлить карантин в Украине, который был введен до конца февраля, как таковой до 30 апреля 2021 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 февраля.

Напомним, после окончания январского локдауна в Украине действуют ограничения "оранжевой зоны". Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал длительный карантин в стране после окончания локдауна.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что адаптивный карантин в стране продлится минимум до мая.

Также сообщалось, что самый высокий уровень ограничений, "красный", будет устанавливаться отдельным решением.