МВД хочет сократить время регистрации автомобилей в Украине. Фото: "Страна"

В ходе заседания в среду, 17 февраля, Кабмин принял постановление, в соответствии с которым зарегистрировать авто и получить на него номерные знаки можно будет прямо в автосалоне. 

"Постановление позволит совершить государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юрлицо и гражданин, который купил транспортное средство, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы во время государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в автосалоне", - пояснил глава МВД Арсен Аваков.

Процедура регистрации авто в Украине на сегодня занимает 2-5 дней и состоит из таких этапов:

  • Выбор и оплата авто в салоне
  • Оформление документов, которое занимало приблизительно день
  • Выдача автосалоном транзитных номеров
  • Регистрация в Сервисном центре МВД
  • Оплата услуги 
  • Проведение администратором регистрации авто
  • Получение свидетельства о регистрации 

МВД предлагает значительно сократить ее: 

  • Выбор авто и регистрация будет происходить на месте, в автосалоне
  • Администратор Сервисного центра МВД будет подтверждать процедуру онлайн
  • Получение свидетельства и номерных знаков также будет происходить в салоне 

Напомним, Кабмин разрешил без конкурса переназначать на новый срок независимых членов набсоветов госкомпаний.

Также мы писали о том, что Кабмин снова ввел деление на зоны карантина в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться