В ходе заседания в среду, 17 февраля, Кабмин принял постановление, в соответствии с которым зарегистрировать авто и получить на него номерные знаки можно будет прямо в автосалоне.

"Постановление позволит совершить государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юрлицо и гражданин, который купил транспортное средство, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы во время государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в автосалоне", - пояснил глава МВД Арсен Аваков.

Процедура регистрации авто в Украине на сегодня занимает 2-5 дней и состоит из таких этапов:

Выбор и оплата авто в салоне

Оформление документов, которое занимало приблизительно день

Выдача автосалоном транзитных номеров

Регистрация в Сервисном центре МВД

Оплата услуги

Проведение администратором регистрации авто

Получение свидетельства о регистрации

МВД предлагает значительно сократить ее:

Выбор авто и регистрация будет происходить на месте, в автосалоне

Администратор Сервисного центра МВД будет подтверждать процедуру онлайн

Получение свидетельства и номерных знаков также будет происходить в салоне

Напомним, Кабмин разрешил без конкурса переназначать на новый срок независимых членов набсоветов госкомпаний.

Также мы писали о том, что Кабмин снова ввел деление на зоны карантина в Украине.