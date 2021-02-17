Кабмин разрешил регистрировать авто и получать на них номера в автосалонах
В ходе заседания в среду, 17 февраля, Кабмин принял постановление, в соответствии с которым зарегистрировать авто и получить на него номерные знаки можно будет прямо в автосалоне.
"Постановление позволит совершить государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юрлицо и гражданин, который купил транспортное средство, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы во время государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в автосалоне", - пояснил глава МВД Арсен Аваков.
Процедура регистрации авто в Украине на сегодня занимает 2-5 дней и состоит из таких этапов:
- Выбор и оплата авто в салоне
- Оформление документов, которое занимало приблизительно день
- Выдача автосалоном транзитных номеров
- Регистрация в Сервисном центре МВД
- Оплата услуги
- Проведение администратором регистрации авто
- Получение свидетельства о регистрации
МВД предлагает значительно сократить ее:
- Выбор авто и регистрация будет происходить на месте, в автосалоне
- Администратор Сервисного центра МВД будет подтверждать процедуру онлайн
- Получение свидетельства и номерных знаков также будет происходить в салоне
Напомним, Кабмин разрешил без конкурса переназначать на новый срок независимых членов набсоветов госкомпаний.
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