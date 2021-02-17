Хорватия намерена приобрести российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь разрешения от европейского регулятора. Ожидается, что уже на следующей неделе в страну прибудет не менее миллиона доз.

Об этом сообщает издание Jutarnji, со ссылкой на данные источников из правящей партии HDZ.

По данным собеседника, правительство пытается ускорить вакцинацию и успеть привить большую часть населения до начала лета, когда в стране стартует туристический сезон, от которого напрямую зависит экономика страны.

По словам источников, переговоры о приобретении российской вакцины начались сразу после появления обзора о ней в научном журнале Lancet.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сначала относился к российской и китайской вакцинам настороженно, но изменил мнение после того, как у всего ЕС начались проблемы с вакцинацией из-за задержек поставок.

"Хорватия защищает свои интересы и нам важно получить вакцину еще до того, как Европейское медицинское агентство утвердит ее, потому что тогда мы не будем зависеть от распределения в ЕС - а только от себя, что является нашим правом ... Это не нарушает никаких правил ЕС" , - говорит собеседник издания.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что Шуфрич собирается поехать в Будапешт ради вакцинации "Спутником V".