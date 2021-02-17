Украинцы совсем скоро смогут пользоваться в поездах беспроводным интернетом по технологии Wi-Fi. На первом этапе интернет подключат в поездах категории "Интерсити +".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении Киев - Харьков.

"Поезда "Интерсити +" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - сказал директор по информационным технологиям УЗ Владимир Резник.

Если внедрение концепция будет успешной, будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы - покрытие слепых зон.

"Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", - сообщил Владимир Резник.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с итальянской компанией Ferrovie Dello Stato.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за большого спроса "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд на горнолыжные курорты.