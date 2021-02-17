Минздрав запустил информационный портал по вопросам вакцинации от коронавирусной болезни в Украине. После старта иммунизации населения на сайте появятся данные о количестве привитых украинцев.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения Украины совместно с партнерами запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации против Covid-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевые группы вакцинации, которые вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас пользователи сети имеют возможность посетить только начальную версию портала. Далее его функционал расширят дополнительными разделами и добавят мобильную версию.

"После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников", - сказал чиновник.

Также в будущем вебсайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе прививочной кампании в Украине.

"Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени. Информационную поддержку портала предоставляют Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ", - добавили в ведомстве.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Эту дату приводил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко и глава Минздрава Максим Степанов. Тем не менее, к назначенному сроку вакцина в страну не поступила.

Позже Степанов утверждал, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели. Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет с 1 марта, пообещали в Минздраве.

Тем временем в парламентской фракции "Слуга народа" обсуждается вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова в случае, если вакцина не поступит в страну до конца февраля.