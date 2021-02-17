Сегодня, 17 февраля, в Киеве проходит очередное заседание Кабинета министров Украины.

Правительство сможет своим решением закрепить переназначение независимых членов наблюдательных советов государственных компаний на новый срок без проведения конкурса.

Это отражено в правительственном постановлении №101 от 15 февраля 2021 года, текст которого обнародован на "Урядовом портале", как передает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, конкурсный отбор на должность члена набсовета госкомпании не применяется "в случае принятия субъектом управления объектами госсобственности решения о назначении на новый срок независимого члена набсовета государственного унитарного предприятия".

Срок полномочий члена набсовета - до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня 17 февраля, Украина может выйти из соглашения СНГ о почтовой и электрической связи.