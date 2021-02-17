На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №5070 о внесении изменений к закону о Национальном антикоррупционном бюро. Сам документ был подан Кабмином еще 15 февраля, но непосредственно текст проекта отсутствовал в карточке проекта.

Документ предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.



Для этого будет создана конкурсная комиссия, в которой три члена будет от СНБО, три члена - от правительства, и еще три члена также от правительства, но по предложению международных партнеров-доноров, которые предоставляли Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией (ранее комиссию формировали президент, Рада и Кабмин). Решение принимается минимум в 5 голосов. Победителя конкурса утверждает Кабмин, выбирая из двух или трех кандидатов, предложенных комиссией. Назначение должно состояться в течение 10 дней после решения конкурсной комиссии.

Также меняется процесс назначения трех аудиторов НАБУ, по решению которых можно поднимать вопрос об увольнении главы НАБУ. Их кандидатуры будет подавать также Кабмин по предложениям международных партнеров-доноров.



В проект была внесена правка, которую трактуют как возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.



В частности, в документе говорится, что "лицо, которое по состоянию на день вступления в силу настоящего закона занимает должность первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществляет все полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины, предусмотренные законом, до момента назначения Директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном настоящим Законом".

Таким образом, если Рада примет проект, полномочия руководителя НАБУ могут быть прекращены, а на время отбора нового главы бюро функции главы НАБУ будет выполнять его первый зам (сейчас это Гизо Углава).



Детали о том, что означает этот проект, - в материале "Страны": "По Сытнику сейчас есть настрой решить вопрос". Почему хотят уволить главу НАБУ и проголосует ли за это Рада.