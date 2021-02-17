10 человек пострадали в результате столкновения маршрутки отбойником, которое произошло в среду, 17 февраля, в Харьковской области. Как сообщается на сайте Нацполиции, ДТП случилось около 6:23 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

В пассажирском микроавтобусе находились 17 пассажиров человек и 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах водителя маршрутки дважды в один день оштрафовали за вождение под наркотиками.

Также мы сообщали, что под Ивано-Франковском фура на полном ходу протаранила маршрутку, есть погибшие.