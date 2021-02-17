Кабинет министров Украины снова введет в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны ограничений в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Решение вступает в силу на следующей неделе.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 февраля.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации", - сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как и во время действия прошлого адаптивного карантина, предполагается введение четырех уровней эпидемической опасности, "каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения". При этом изменились ли эти ограничения Шмыгаль не уточнил.

"Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - резюмировал премьер.

Недавно на совещании у президента Владимира Зеленский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения "красной" зоны в Украине будут вводиться отдельным решением.

Ранее мы писали, что в последний раз власти делили страну на зоны карантина 6 ноября. С 14 ноября в Украине на протяжении двух недель действовал карантин выходного дня.

Позже власти ввели ограничения "оранжевой" зоны на всей территории государства, которые действовали до и после январского локдауна.