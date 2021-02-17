В среду, 17 февраля, Верховная Рада может назначить доцента кафедры конституционного права Украины Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, адвоката от партии "Слуга народа" Виктора Кичуна судьей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

"После обеда в зал потащат на утверждение судьей Конституционного суда некоего гражданина Кичуна.

"Его лоббирует великий конституционалист Фёдор Вениславский, авторству которого принадлежит широко известный законопроект Офиса президента о роспуске КС 226-ю голосами ВР, отозванный позднее из-за явного противоречия Конституции", - написал Дубинский.

С 1997 по 2003 год Кичун работал ассистентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и в настоящее он время занимается адвокатской деятельностью.

Летом 2020 года фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного суда.

В декларации Кичуна указана сумма в 171 миллионов 717 431 гривен и 18 копеек, которую он получил как бенефициар публичного акционерного общества "Тепловозоремонтний завод". Частью акций этой компании владеет его супруга - Елена Кичун. Тендеры проводились в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2018 годах.

Примечательно, что у Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) возникли претензии к декларации Кичуна, поданной им в 2019 году.

По данным ведомства, сумма денежных активов декларанта и его семьи в более чем 10 раз превышает сумму всех доходов Кичуна и его семьи.

Также в НАПК выяснили, что сумма денежных активов Кичуна, указанных в категории "наличные деньги" превышает 5 миллионов гривен.

Кроме того, юрист задекларировал гараж, однако в документах отсутствуют сведения о наличии транспортного средства у него или его членов семьи.

Помимо этого, в декларации указано, что Кичун является членом Харьковского союза самаритян Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

Также мы писали, что евродепутаты не поддерживают законопроект президента Украины о роспуске Конституционного суда. В то же время они считают, что состав КСУ должен быть обновлен, но в соответствии с нормами закона.