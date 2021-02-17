В Комитетах Верховной Рады в среду, 17 февраля, рассмотрят законопроект №4201 об исчислении времени. Документ предполагает отмену перехода на сезонное время.

В пояснительной записке к документу указано, что "по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан", а также "доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению".

"Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - сказано в документе.

Кроме того, на законодательном уровне установят, что Земля вращается вокруг Солнца за 365,2425 суток, что на 400 лет приходится 97 високосных.

Также дается определение секунды - это время, равное 9 192 631 770 периодов излучения, которое соответствует переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Напомним, автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подготовил документ в октябре 2020 года. В законопроекте также указано, что документ "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации".

"Страна" подробно разбиралась, зачем в Раде хотят отменить перевод часов и по какому времени заживет Украина.