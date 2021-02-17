Министра здравоохранения Максима Степанова могут отправить в отставку в случае срыва вакцинации от коронавируса. Об этом "Стране" заявила депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Мы на фракции решили, что мы даем время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов - это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания срока, который мы ему определили - конец февраля", - сообщила Ирина Верещук.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Эту дату приводил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко и глава Минздрава Максим Степанов. Тем не менее, к назначенному сроку вакцина в страну не поступила.

Позже Степанов утверждал, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели.

Ранее в Минздраве сообщили, что записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет с 1 марта.