Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Максима Кривоша по кличке "Максим Плохой", который летом 2020 года в центре Луцка взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем Telegram-канале в среду, 17 февраля.

"Следствие установило, что местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил в заложники 13 человек - водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов. В течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, взорвал гранату вблизи служебного автомобиля полиции и еще одну гранату бросил в сторону правоохранителей, посягая на их жизнь", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Луцкому террористу" инкриминируют:

захват и удерживание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;

совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;

принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;

незаконное завладение транспортным средством;

покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч.2 ст.147, ч.1 ст.258, ч.1 ст.259, чч.1, 2 ст.263, ч.1 ст.280, ч.3 ст.289 и ст.348 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Максим Кривош в июле 2020 года захватил автобус с тринадцатью пассажирами. Он держал людей в заложниках на протяжении 12 часов и требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео, где порекомендовал украинцам смотреть фильм "Земляне".

Президент согласился на требования Кривоша и записал соответствующее видео. После этого, также после разговора с Зеленский и переговоров с полицией террорист согласился освободить заложников.

Кривоша задержали правоохранители, после чего он решением суда был направлен в психиатрическую больницу на два месяца, также на 60 суток продлили его срок пребывания под стражей.

В начале 2021 года Кривоша выписали из психбольницы и признали вменяемым. Сейчас он находится в следственном изоляторе.