Верховный суд Украины подтвердил присуждение 12 лет лишения свободы харьковскому ученому Мехти Логунова, который, по версии следствия, создал агентурную сеть и передавал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа Украины российским спецслужбам. Сам Логунов и его адвокаты считают дело полностью сфабрикованным.

Об этом в среду, 17 февраля, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ сообщили, что ученый был разоблачен в 2017 году. По версии следствия, мужчина пытался получить секретные данные, которые касаются оборонной промышленности, от сотрудника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

"Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлено без изменений. В феврале 2021 Верховный cуд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается досудебное следствие в отношении других возможных участников агентурной сети.

"Сотрудники СБУ установили, что куратор группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий. Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. У осужденного также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. Сотрудники СБ Украины также нашли у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку", - говорится в сообщении.

В СБУ не уточняют имя приговоренного к тюремному сроку, однако на фотографии, обнародованной пресс-службой ведомства, изображен человек, похожий на 86-летнего харьковского ученого Мехти Логунова.

Примечательно, что 27 декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Логунова. Через два дня ученый ученый уехал в Луганск со стороны Украины в рамках новогоднего обмена пленными на Донбассе.

До этого, летом 2018 года, Логунов уже был приговорен к 12 годам тюрьмы Орджоникидзевским райсудом Харькова по делу о госизмене.

"Страна" подробно писала о том, как украинская спецслужба фабриковала дело харьковского ученого.