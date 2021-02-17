Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2164, который предусматривает возможность заочного осуждения. Документ вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования, передает "Интерфакс-Украина".

Законопроект на заседании в среду, 17 февраля, поддержали 299 народных депутатов.

Согласно этому документу, фигуранта дела можно объявить в розыск, если "место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания считать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

"Для того чтобы сейчас заочно осудить человека - всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации… Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все ж таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить", - сказала член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова ("Голос") при обсуждении законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказал в заочном аресте Виктора Януковича.

Также мы сообщали, что московский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива.