Обвинительный акт в отношении преступной группировки Игоря Редькина, которую подозревают в убийствах активистки Амины Окуевой, директора предприятия "Капарол Украина" Павла Зможного, директора отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, направлен в суд.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств", - сказано в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, следствие установило, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, находящимся в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее мужа.

Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев. В результате Окуева скончалась.

В начале прошлого года правоохранители сообщили о задержании по подозрению в убийстве Игоря Редькина. 14 февраля 2021 года подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина отпустили под домашний арест.