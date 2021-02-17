Верховная Рада не смогла отстранить народного депутата из группы "За будущее" Сергея Рудыка от участия в пяти пленарных заседаниях за высказывание в адрес представителя фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

За соответствующее предложение регламентного комитета парламента в среду, 17 февраля, проголосовали 195 нардепов при необходимых 226.

Напомним, во время обсуждения в парламенте законопроекта о Службе безопасности Украины в январе этого года Рудык сказал: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов". Таким образом он прокомментировал слова нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

Несмотря на то, что межфракционное объединение "За равные возможности" потребовало от Рудыка извиниться за сексистское высказывание, сам нардеп не увидел в нем оскорбления по половому признаку.

Уже 12 февраля профильный парламентский комитет рекомендовал Раде без обсуждения принять решение о лишении права Рудыка участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента.

В свою очередь представители почти всех фракций и групп подписались под законопроектом №4599-2, предлагающим отстранять коллег, допустивших дискриминационные высказывания, от участия в заседаниях.