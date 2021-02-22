В понедельник, 22 февраля, произойдет выход из "зеркального коридора" и завершится ретроградное движение Меркурия, которое внесло некоторые коррективы в судьбу каждого знака Зодиака. В субботу, 27 февраля, наступит полнолуние в знаке Девы, которое благоприятно для ритуалов, связанных со здоровьем.

Водным знакам зодиака (Рак, Скорпион, Рыба) на этой неделе необходимо обратить внимание на финансы и собственную самооценку. Существует риск необдуманных трат и страх перемен. Не держитесь за старую работу, не попадайте под влияние противоположного пола и смените привычный круг общения.

Земным знакам (Телец, Дева, Козерог) захочется пожить в свое удовольствие, что-то сделать лично для себя и своего морального удовлетворения. Делайте то, что чувствуете, чтобы события развивались в позитивном ключе.

Стихия огня (Овен, Лев, Стрелец) познакомится с людьми, которые будут способствовать вашему продвижению на работе, вы ощутите поддержку родственников или захотите вложить деньги в выгодное предприятие. Главное не тратить деньги на нерациональные покупки.

Представителям воздушных знаков (Весы, Близнецы, Водолей) предстоит активная неделя. Все результаты будет зависеть от вас, вашей ответственности и даже здоровья. Будьте готовы к тому, что на работе возникнет здоровая конкуренция, разногласия или выяснение отношений. Сильно на ссоры не реагируйте.

Также предлагаем читателям подробный астрологический прогноз на эту неделю - с 22 по 28 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны будут с удвоенным энтузиазмом браться за любое дело. А в конце недели нужно присмотреться, чтобы ваш взгляд не оказался замылен и не искажал истинное положение вещей. Будьте внимательнее, потому что окружающие могут показать вам истинные намерения остальных. Самым благоприятным днем недели окажется пятница, 26 февраля.

Телец (21.04 - 21.05)

На этой неделе истина будет глаголить устами ваших близких, но последнее слово должно оставаться за вами. В начале недели вам пригодятся навыки гибкости и дипломатии. 25 февраля - самый неблагоприятный день, остерегайтесь завистников и "добрых" советов тех, кто будет притворятся вашими приятелями. Думайте своей головой и не перекладывайте ответственность за принятие решение на других.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Заслужить уважительное отношение в коллективе вы сможете, если ни на минуту не будете забывать о личном перфекционизме и личностном росте во всех сферах жизни. Вы тот человек, рядом с которым окружающие будут чувствовать себя защищенно и спокойно. Плодотворным будет сотрудничество с мужчинами вашего знака и женщинами, рожденными под знаками Весов, Водолея, Рыб. Самый удачный день этой недели - 22 февраля, а неблагоприятный - 28 февраля.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе для Раков на первое место выйдут семейные ценности. Они станут важной частью жизни, потому что заботиться о родных вы можете так, как никто другой. Единомышленников вы найдете среди представителей Близнецов, Скорпиона и Льва. 23 февраля для вас неблагоприятный день, когда вам понадобится умение мастерски уходить от конфликтов и навыки профессионального переговорщика.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе у Львов будет много моментов, когда вы сможете воспользоваться своей запоминающейся внешностью. Проживите эту неделю весело, идя по жизни легкой походкой. Для окружающих вы станете воплощением непринужденности и позитива. В комплекте с умом и предприимчивостью вам многое будет даваться без усилий. 26 февраля ожидается самый благоприятный для вас день недели. Превратите его в праздник.

Дева (24.08 - 23.09)

Уверенные в себе, величественные, блистательные - такими будут на этой неделе Девы. Склонность к рациональности придаст весомости вашим словам и поступкам. Внимание противоположного пола также вам будет обеспечено. Все благодаря вашему заливистому и заразительному смеху. 25 февраля для Дев неблагоприятный день. Звезды советуют прислушаться к мнению близких и не сражаться с проблемами в одиночку.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало недели для Весов может быть позитивным: вы получите весточку от старого друга или ответ на давно не дававший покоя вопрос. В конце недели - 28 февраля - день неблагоприятный. Вы можете оказаться незащищенными перед дисгармоничным влиянием космоса. Поэтому пусть вас не удивляет чередование настроений от повышенного энтузиазма до вселенской лени.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионам захочется заботиться о благополучии своей семьи. Вы также будете себя уверенно чувствовать, находясь в центре внимания на работе, станете душой компании друзей и заводилой в различных приключениях, которые вас ожидают в середине недели. 23 февраля может стать не слишком благоприятным днем для вас, в остальное время будет спокойно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе вы можете прослыть идейным поджигателем и фаталистом, веря в то, что каждая ситуация дается нам не просто так. Вы определенно верите в предопределенность событий и их исхода и даже непростую ситуацию можете обернуть себе во благо, используя ради жизненных уроков. 26 февраля для вас станет благоприятным днем: если у вас наметятся важные переговоры, придется занять достаточно гибкую позицию, чтобы успевать на всех фронтах.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам понадобится железный характер, но с близкими необходимо проявлять добродушие и мягкосердечность. Вы сможете зарекомендовать себя гостеприимным человеком, который быстро приготовит вкусный ужин, покажет надежность и верность своему любимому человеку. В конце недели вам предстоит заключить несколько ответственных и успешных сделок, но лучше это делать не в четверг, 25 февраля (неблагоприятный для вас день).

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе представители вашего знака будут отличаться честностью, справедливостью и силой духа. Вы будете практически неспособны на обман и подлость и сможете высказывать прямо в лицо то, что думаете. За это окружающие могут посчитать вас дерзким и прямолинейным. Поэтому уже к конце недели позиция равного партнерства принесет вам больше выгод и укрепит отношения в коллективе. Самый удачный день недели - 22 февраля.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В целом новая неделя принесет вам завидное везение во всем, если вы не будете бояться проявлять себя в хобби и творчестве. Открывайте свой разум для вдохновения - и вы увидите, как мир вокруг изменится словно по мановению волшебной палочки. 23 февраля будет неблагоприятным днем этой недели. Вы можете быть одновременно мягким человеком и покапризничать. А такие перемены в характере способны выдержать не все, кто находится в вашем окружении.