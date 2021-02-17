Президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских оппозиционных каналов 112, NewsOne и Zik и обвинил страны Запада в двойных стандартах.

Об этом он заявил в среду, 17 февраля, на видеоконференции с главами фракций Госдумы РФ.

"Что касается свободы слова, для нас все ясно. Двойные стандарты настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений в том, как будут вести себя наши оппоненты, нет. Ну посмотрите, в Украине три ведущих телеканала "прихлопнули" одним росчерком пера и все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу (закрытие телеканалов поддержало американское посольство, а ЕС пока воздерживается от комментариев - Ред.). Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины", - сказал Путин.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака. Этим он отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

Также мы писали о том, что журналистам трех закрытых каналов аннулировали аккредитацию в Раду.