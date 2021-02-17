Президент России Владимир Путин считает, что западные страны заговорили о санкциях в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" из-за Украины.

Об этом Путин заявил на встрече с лидерами фракций Государственной Думы, в среду, 17 февраля, сообщает "Интерфакс".

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем", - заявил он.

Напомним, российская компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке труб газопровода в водах Дании. Это последний недостроенный участок "Северного потока-2", который планируют достроить весной.

Также мы писали, что США выступает категорически против запуска "Северного потока-2". Несколькими днями ранее представители Соединенных Штатов и Германии провели закрытые переговоры, где обсуждали веденные США санкции против строительства газопровода. В свою очередь Германия намеренна убедить США отказаться от соответствующих санкций.

Между тем, по словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы. По мнению главы государства, реализация данного проекта может разделить Европу.