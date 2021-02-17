Верховная Рада проголосовала за проект постановления на годовщину "Революции достоинства", которое парламентарии не смогли принять год назад.

Соответствующее решение на заседании в среду, 17 февраля, нардепы поддержали 295 голосами "за".

Проект постановления №2739 зарегистрирован в Раде уже больше года. Инициаторами документа стали депутаты практически всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

За проект постановления проголосовали 200 нардепов из фракции "Слуга народа", 20 из "Батькивщины", 12 из депутатской группы "За будущее", 15 из фракции "Голос", 16 из депутатской групп "Доверие" и 8 внефракционных депутатов.

Проект постановления декларирует такую позицию Верховной Рады:

"Революция Достоинства" является одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;

промедление с расследованием "дел Майдана" является недопустимым;

память о героических действиях Небесной сотни является частью истории государства;

узурпация власти является недопустимой;

трагические события "Революции Достоинства", аннексия Крыма и оккупация РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима;

противоправные действия сотрудников "Беркута", прокуроров и других должностных лиц во время революции осуждаются как нанесшие непоправимый вред государству и обществу;

мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Рада проголосовала за постановление на годовщину "Революции достоинства". За - 295 депутатов.

В документе говорится, что во всех катастрофах 2014 года - аннексии территорий и войне - виноват лично Янукович. А не те, кто его сверг и ввергнул страну в хаос.

Также там утверждается, что в смертях на Майдане виноваты исключительно "беркутовцы" и милиция. Хотя уже давно установлено, что в бойне 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь майдановцы.

За постановление по Майдану проголосовало только 200 "слуг народа" из 245", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад действующий министр культуры Александр Ткаченко заявил, что проект постановления о "Революции достоинства" не удалось принять якобы из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.

Ранее мы писали о том, чем еще в ходе сегодняшнего заседания займется украинский парламент.