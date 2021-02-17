Во вторник, 16 февраля, в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Документ под №5081 опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

"Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины "О географических названиях", согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий".

Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии", - сказано в документе.

Инициаторами законопроекта по возвращению названия выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин, а также депутат фракции "Голос" Роман Лозинский. Клочко возглавляет парламентский Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, Лозинский является его заместителем, а Безгин возглавляет подкомитет по вопросам административно-территориального устройства этого комитета.

Кроме того, 16-17 февраля в Верховную Раду внесено восемь проектов постановлений о переименовании сел в разных областях Украины. Все соответствующие законопроекты инициировали Клочко и Безгин.

Отметим, ранее замглавы Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа") сообщил, что Комитет поддержал переименование пгт Новгородское в Нью-Йорк на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации, в котором указывалось, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года.

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшем в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. После установления советской власти жители поселка были изгнаны в Амурскую область РФ, где основали одноименное поселение, ныне ликвидированное, а поселок в Украине был заселен новыми жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В связи с началом "холодной войны" Указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.

Напомним, суд отказался рассматривать иск о незаконности переименования Кировограда в Кропивницкий.