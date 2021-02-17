Спасатели в Карпатах продолжают поиски туриста, который 13 февраля потерялся в районе горы Гемба.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 среды, 17 февраля, потерявшегося вблизи села Березники Свалявского района туриста ищут 56 человек и 13 единиц техники. Из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе и вертолет.

Отметим, двое туристов потерялись в Карпатах в районе горы Гемба 13 февраля. Они катались на лыжах. Одного из них удалось найти в воскресенье, 14 февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, как 20 января в Закарпатской области спасатели нашли потерявшегося на горе Гемба лыжника из Киева.

Также мы писали о том, как в Карпатах в последний день января потерялись пятеро туристов.