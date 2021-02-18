Амбициозный Старт-ап отдает золотой спорткар победителю за подпискуреклама
Согласитесь, спорткары разыгрывают не каждый день! Тем более, путем "слепого жребия". Но некая команда Bistox, появившаяся будто из ниоткуда, еще 15 ноября 2020 года объявила о запуске амбициозного Марафона для своих подписчиков, в ходе которого обещала разыграть 3 великолепных спорткара. И свое обещание компания Bistox выполняет: 1 февраля 2021 года спорткар Chevrolet Corvette C7 Stingray обрел своего хозяина среди участников Марафона. Определить победителя помог известный ресурс random.org, в реальном времени выбравший счастливчика из 40 тысяч претендентов. Им оказался Берс Абубакаров, уже приглашенный в Дубаи (Арабские Эмираты) основателем компании Bistox, Арутом Назаряном, чтобы забрать спорткар и отпраздновать победу!
Теперь настало время задать своевременный вопрос: кто такие эти Bistox? Откуда у них столько денег и почему они раздают спорткары своим подписчикам? Ведь примечательно, что задания на Марафоне вполне привычны для любого пользователя Интернета: вступить в Телеграм-канал, посетить Instagram-страницу, пригласить друзей, зарегистрироваться на бирже. Да, вам уже обещали золотые горы, и, как правило, вы имели дело с мошенниками. Но компания Bistox публично разыгрывает спорткары и не только - участники Марафона имеют возможность получить и другие ценные призы, в том числе новенькие Айфоны. Хочется верить, что розыгрыши проводятся честно. В любом случае - это просто оглушительный хайп! А в сегодняшней реальности без этого самого "хайпа" совсем не просто заявить о себе в полный голос.
Арут Назарян хорошо известен в мире криптовалют, он становился самым молодым и богатым бизнесменом Узбекистана и упоминался журналом "Forbes". За полтора года он собрал команду целеустремленных людей, рвущихся к вершинам мира криптовалюты и объединил их в команду Bistox, которая имеет на сегодняшний день ряд прогрессивных подразделений:
- Торговая криптовалютная биржа
- Bistox ExchangeКриптовалютная игровая платформа Bistox Games, сочетающая блокчейн-технологии и традиционный игровой контент
- Аналитический канал для трейдеров FREEEKONOMIST
В компании Bistox более 100 работников. 70% из них - украинцы, что не удивительно, ведь наша страна уже не первый год остается одним из европейских лидеров по количеству крипто-экспертов.
Арут Назарян и его команда по хорошему удивляют, разыгрывая поистине королевские подарки. Ведь новенький спорткар в гараже - очень заманчивая перспектива! Признаюсь, часть нашей редакции тоже заинтересовалась. А почему бы и нет? Крипта очень актуальна, приносит реальную прибыль и не плохо бы обзавестись знаниями в этой сфере. Но насколько хватит ресурсов у компании Bistox, если она собирается и дальше раздавать спорткары? Ведь еще вчера о них никто ничего не знал... С другой стороны, разыгрывая легендарные автомобили, прогрессивное комьюнити заявляет о твердости своих намерений, а заодно - демонстрирует свои возможности. Ведь это - команда молодых и дерзких, которые имеют все шансы изменить целую индустрию, поймав бешеный хайп.
1 апреля и 1 июня команда Bistox обещает вновь разыграть шикарные спорткары. Мудро судить по плодам, так что будем следить за нарастающим хайпом вокруг Bistox. Признаюсь, не только с нескрываемым интересом, но и с долей здравого скептицизма. В любом случае, лишь время покажет, на что способна команда молодых и дерзких.