Согласитесь, спорткары разыгрывают не каждый день! Тем более, путем "слепого жребия". Но некая команда Bistox, появившаяся будто из ниоткуда, еще 15 ноября 2020 года объявила о запуске амбициозного Марафона для своих подписчиков, в ходе которого обещала разыграть 3 великолепных спорткара. И свое обещание компания Bistox выполняет: 1 февраля 2021 года спорткар Chevrolet Corvette C7 Stingray обрел своего хозяина среди участников Марафона. Определить победителя помог известный ресурс random.org, в реальном времени выбравший счастливчика из 40 тысяч претендентов. Им оказался Берс Абубакаров, уже приглашенный в Дубаи (Арабские Эмираты) основателем компании Bistox, Арутом Назаряном, чтобы забрать спорткар и отпраздновать победу!

Теперь настало время задать своевременный вопрос: кто такие эти Bistox? Откуда у них столько денег и почему они раздают спорткары своим подписчикам? Ведь примечательно, что задания на Марафоне вполне привычны для любого пользователя Интернета: вступить в Телеграм-канал, посетить Instagram-страницу, пригласить друзей, зарегистрироваться на бирже. Да, вам уже обещали золотые горы, и, как правило, вы имели дело с мошенниками. Но компания Bistox публично разыгрывает спорткары и не только - участники Марафона имеют возможность получить и другие ценные призы, в том числе новенькие Айфоны. Хочется верить, что розыгрыши проводятся честно. В любом случае - это просто оглушительный хайп! А в сегодняшней реальности без этого самого "хайпа" совсем не просто заявить о себе в полный голос.

Арут Назарян хорошо известен в мире криптовалют, он становился самым молодым и богатым бизнесменом Узбекистана и упоминался журналом "Forbes". За полтора года он собрал команду целеустремленных людей, рвущихся к вершинам мира криптовалюты и объединил их в команду Bistox, которая имеет на сегодняшний день ряд прогрессивных подразделений:

Торговая криптовалютная биржа

Bistox ExchangeКриптовалютная игровая платформа Bistox Games, сочетающая блокчейн-технологии и традиционный игровой контент

Аналитический канал для трейдеров FREEEKONOMIST

В компании Bistox более 100 работников. 70% из них - украинцы, что не удивительно, ведь наша страна уже не первый год остается одним из европейских лидеров по количеству крипто-экспертов.

Арут Назарян и его команда по хорошему удивляют, разыгрывая поистине королевские подарки. Ведь новенький спорткар в гараже - очень заманчивая перспектива! Признаюсь, часть нашей редакции тоже заинтересовалась. А почему бы и нет? Крипта очень актуальна, приносит реальную прибыль и не плохо бы обзавестись знаниями в этой сфере. Но насколько хватит ресурсов у компании Bistox, если она собирается и дальше раздавать спорткары? Ведь еще вчера о них никто ничего не знал... С другой стороны, разыгрывая легендарные автомобили, прогрессивное комьюнити заявляет о твердости своих намерений, а заодно - демонстрирует свои возможности. Ведь это - команда молодых и дерзких, которые имеют все шансы изменить целую индустрию, поймав бешеный хайп.

1 апреля и 1 июня команда Bistox обещает вновь разыграть шикарные спорткары. Мудро судить по плодам, так что будем следить за нарастающим хайпом вокруг Bistox. Признаюсь, не только с нескрываемым интересом, но и с долей здравого скептицизма. В любом случае, лишь время покажет, на что способна команда молодых и дерзких.