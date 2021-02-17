Американский президент Джо Байден заявил, что в США, где недавно нашли семь мутаций коронавируса, ситуация с пандемией может улучшиться лишь к следующему Рождеству.

Об этом сообщает канал CNN.

"Я думаю, что к следующему Рождеству мы будем в совсем других обстоятельствах, чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым придется социально дистанцироваться и носить маски", - заявил Байден.

В то же время американский лидер добавил, что в ситуации с пандемией не хочет "ничего обещать".

По его словам, до конца июля в США будет более 600 млн доз вакцины против коронавируса. Он заявил, что этого достаточно, чтобы привить каждого американца.

Президент США также объяснил, что одним из главных препятствий для фактического введения вакцины людям является недостаток медработников, которые делают прививки. Поэтому к проведению вакцинации по его распоряжению разрешат привлекать бывших врачей и медсестер на пенсии, а также Национальную гвардию. Также президент США еще раз призвал американцев делать прививки от коронавируса.

Ранее мы писали, что США призвали Китай раскрыть данные о происхождении Covid-19.

Также рассказывали, что в Соединенных Штатах от Covid-19 вакцинировались уже более 22 миллионов человек.