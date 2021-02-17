Россия отказала в предоставлении дипломатической визы кандидату на должность главы представительства NASA в РФ. Это был ответ на отказ США предоставлять визы нескольким российским дипломатам.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова пишет "РИА Новости".

По его словам, Москва отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться.

"Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты - конкретно по линии NASA я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место - что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале - ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне", - сказал Рябков.

Напомним, "Страна" писала о том, как Госдеп США отозвал визу у политолога Андрея Телиженко, который собирал компромат на Байдена для Джулиани.

Также мы сообщали, что "Мисс Украина Вселенная - 2019" не давали визу в США на финал конкурса.