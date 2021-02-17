На заседании в среду, 17 февраля, Кабинет министров Украины намерен выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом свидетельствует повестка рабочего дня правительства.

Это соглашение закрепило согласие стран-членов СНГ координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовке кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

По мнению Кабмина, за период подписания этого документа для Украины оно практически не было реализовано. Также в правительстве считают, что выход государства из соглашения не повлияет на интересы граждан Украины.

Докладывать по инициативе выхода Украины из соглашения будет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это соглашение было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке (Кыргызстан).

Напомним, в декабре Кабмин поддержал постановление о выходе Украины из ряда соглашений с СНГ, в том числе - о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях.

В том же месяце правительство распорядилось выйти из соглашения о сотрудничестве в области фельдъегерско-почтовой связи.