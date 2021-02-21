Сегодня начинается 11 лунный день в знаке Зодиака Близнецы. Это самый мощный энергетический день. Символами дня являются лабиринт и огненный меч, дарящий обладателю неукротимую силу. Астрологи называют четыре знака Зодиака, которым нужно особенно контролировать сегодня свои эмоциональные всплески - это Близнецы, Львы, Скорпионы и Весы.

Приводим подробный астрологический прогноз для этих знаков Зодиака.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня обычно сдержанным представителям знака Близнецы будет сложнее подбирать ключи к своим собеседникам. Прежде тонкие психологи-эмпаты могут не сдержать своих эмоций в коммуникации. Особенно это касается бесед с огненными знаками Зодиака (Овнами, Львами, Стрельцами). Звезды советуют не забывать сегодня о врожденном аристократизме и красноречии, дипломатичности и проницательности, которые не позволят вам сорваться и перейти на крик, оскорбления или физическое воздействие на оппонента.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы постоянно пребывают в движении и куда-то спешат. Сегодня ваша предприимчивость может оказаться бесполезной. Так же, как напор, агрессия и попытки манипуляции. В вашем окружении определенно есть те, кто видит вас персональным волшебником, осуществляющем мечты. Если вы и дальше хотите поддерживать это амплуа, забудьте о работе и приступайте к исполнению желаний родного человека. На этом поприще успехов помогут добиться ваша врожденная сообразительность и уверенность в собственных силах.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вам не захочется проводить время на громких тусовках или в ночных клубах. Лучше остаться дома в покое и уюте, чтобы не превратиться в неконтролируемый сгусток энергии, который невозможно будет успокоить. Звезды предостерегают вас от необдуманных поступков во имя любимого или друзей. Когда вы дружите или любите, то похожи на мушкетера или рыцаря в доспехах - активно вступаете в битву за добро и счастье. Иногда все прелести жизни априори доступны и воинственный настрой не нужен.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Обычно позитивный до мозга костей весельчак и оптимист сегодня может превратиться в унылого неудачника. По крайней мере, этот образ вы сами себе создали своей отрешенностью, погруженностью в работу и нежеланием изменить атмосферу серости, ставшую привычной. Пока ситуация не усугубилась, вам срочно необходимо разрешить друзьям прийти в вашу жизнь с чем-либо радостным. Станьте как прежде любимыми всеми. Тем более что выходной день к этому весьма располагает.

Всем остальным знакам Зодиака звезды советуют работать над внутренним состоянием гармонии. Помните, что вас любят и ценят настолько, насколько вы сами себя любите. Поэтому хвалите себя за мелкие успехи, принимайте самостоятельные решения, будьте самими собой. Никто из нас не совершенен, поэтому незачем сравнивать себя с другими. Постарайтесь принять свои недостатки, совершенствуйте достоинства и не думайте о том, что могут подумать о вас остальные.

Напомним, сегодня Меркурий завершает период ретроградного движения, поэтому многие процессы наладятся уже с понедельника.

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