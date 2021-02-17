Сегодня Кабмин рассмотрит возвращение к адаптивному карантину и закупку лекарств
В среду, 17 февраля, состоится заседание Кабинета министров. Правительство планирует рассмотреть вопросы открытия пункта пропуска через границу в аэропорту "Житомир", изменения порядка выдачи водительских прав и возвращения адаптивного карантина.
Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Кабмина.
Члены правительства сегодня планируют обсудить законопроекты об антидопинговой деятельности в спорте и изменении Уголовного процессуального кодекса Украины относительно международного сотрудничества по уголовным делам.
Также Кабмин обсудит вопросы закупки лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, открытия пункта пропуска через границу в аэропорту "Житомир".
Кроме того, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан анонсировал, что также 17 февраля Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину с делением на четыре зоны.
Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Напомним, Кабмин утвердил законопроект, которым могут уволить директора НАБУ Сытника.
Также мы писали о том, что Кабмин запретил регистрировать в Украине российские вакцины от коронавируса.