В среду, 17 февраля, состоится заседание Кабинета министров. Правительство планирует рассмотреть вопросы открытия пункта пропуска через границу в аэропорту "Житомир", изменения порядка выдачи водительских прав и возвращения адаптивного карантина.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Кабмина.

Члены правительства сегодня планируют обсудить законопроекты об антидопинговой деятельности в спорте и изменении Уголовного процессуального кодекса Украины относительно международного сотрудничества по уголовным делам.

Также Кабмин обсудит вопросы закупки лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, открытия пункта пропуска через границу в аэропорту "Житомир".

Кроме того, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан анонсировал, что также 17 февраля Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину с делением на четыре зоны.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, Кабмин утвердил законопроект, которым могут уволить директора НАБУ Сытника.

Также мы писали о том, что Кабмин запретил регистрировать в Украине российские вакцины от коронавируса.