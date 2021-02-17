В Украине стартовал второй этап обучения членов мобильных медицинских бригад, которые будут вакцинировать население от коронавируса препаратами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первый этап обучения - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Второй этап начался в Киеве 15 февраля. Он включает офлайн-тренинги, организованные Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине совместно с Центром общественного здоровья Минздрава.

К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильных бригады из каждой области. Одна мобильная бригада из региона изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая - с AstraZeneca. По данным Минздрава, это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от Covid-19 по всей Украине, как только доставят вакцину.

Во время учебы медики изучают:

рекомендации по консультированию до и после вакцинации,





как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно),





как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах,





как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы,





оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. Согласно дорожной карте на всех этапах вакцинальной кампании против Covid-19 в Украине будет создано порядка 600 мобильных бригад.

Напомним, вакцинация в Украине должна была стартовать 15 февраля, однако в обозначенный срок этого так и не случилось. "Страна" писала о том, почему с 15 февраля так и не начали вакцинацию от коронавируса и когда ее ждать.

Также мы писали о том, что в Украине получили документы на регистрацию вакцины Pfizer от коронавируса.