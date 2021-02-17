В среду, 17 февраля, спасатели предупредили украинцев об угрозе схождения лавин в Закарпатской области и горах во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали спасатели.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах спасатели нашли только одного из двух потерявшихся в горах туристов. Состояние его здоровья оценили как удовлетворительное. Поиски второго продолжаются уже несколько дней, несмотря на то, что синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание.

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