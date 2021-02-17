В Украине и России подсаживаются на новую соцсеть Clubhouse, где пользователи общаются в аудиочате.

Счет пользователей приложения пошел на десятки тысяч. Среди них - политики, бизнесмены, журналисты, didgital-деятели.

Ранее мы уже писали, как устроен Clubhouse и как туда попасть простым смертным. Теперь мы собрали информацию, кто из известных украинцев, белорусов и россиян зарегистрировался в Clubhouse и о чем там говорят.

Украинцы в Clubhouse

Украинский сегмент новой соцсети еще не очень развит, но там уже зарегистрировалось порядка 50 тысяч пользователей из Украины. Из них около 10 тысяч активные.

В основном присоединиться к приложению стремятся украинские предприниматели и инвесторы.

Пока больше всего пользователей из Украины в Clubhouse собирает проект Ukrainian House on Clubhouse, зарегистрированный месяц назад. В их группе в Facebook уже 7,3 тысяч подписчиков.

Каждый вечер в 21:00 проект запускает Ukrainian Show - "комнату", где уже успели выступить такие политики - экс-лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, экс-премьер Алексей Гончарук, депутат "Голоса" Кира Рудык, бывший глава Гостаможслужбы Максим Нефедов, экс-депутат Мустафа Найем и другие.

То есть от Украины здесь в основном выступают те, кого принято относить к "соросятам".

Высказались в эфире Ukrainian Show и украинские бизнесмены, например, Дмитрий Шимкив (глава совета директоров Darnitsa Group, экс-замглавы Администрации президента). Спикером был и Владислав Рашкован - бывший замглавы Нацбанка и нынешний заместитель исполнительного директора МВФ от Украины.

Пока вечерние эфиры Ukrainian Show собирают 500-1000 человек.

Также в Clubhouse зарегистрировались бывший министр Кабмина и сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет и основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.

Что касается объявлений о продаже инвайтов в Украине, то эксперты не советуют покупать их и вообще сомневаются, что кто-то будет покупать приглашение за 100-500 долларов в то время, как его можно получить бесплатно.

Украинцы в сети уже делятся историями об "охоте" на приглашения в приложение. Так, депутат Киевсовета Евгения Кулеба опубликовала скрин переписки, где сын просит ее поделиться инвайтом.

"Знаете, что реально страшно в Clubhouse? Есть люди, которые платили за инвайты деньги..." - пишет блогер Денис Гороховский.

Бан Соловьева и мошенники. Clubhouse в России

В России приложение Clubhouse выбилось на первое место по скачиваниям в App Store, обогнав Telegram и TikTok. Пока в новой соцсети порядка 50 тысяч пользователей из России, но эксперты считают, что к марту в Clubhouse будет миллион россиян.

Российские сотовые операторы сообщают, что аудитория приложения увеличивается с каждым днем.

Среди известных россиян в Clubhouse юморист Михаил Галустян, глава "Яндекса" Тигран Худавердян, один из основателей рунета Кирилл Готовцев, бывший советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, один из основателей Comedy Club Таш Саркисян, писатель Сергей Минаев.

Также российские СМИ пишут, что в приложении зарегистрировалась Луиза Розова, которую называют дочерью Владимира Путина. Она поговорила с журналистом Андреем Захаровым, который был одним из авторов расследования о ней. Он задал ей вопрос, действительно ли она является дочерью президента РФ, но девушка не ответила. Вместо этого она рассказала, что не почти не читает новости, покупает журнал Vogue, смотрит арт-показы и любит ходить в ресторан с друзьями.

Основное русскоговорящее сообщество в Clubhouse - The Dacha. Там говорят о бизнесе, искусстве, жизни за границей, психологии и здоровье.

При этом оказалось, что не всех россиян рады видеть на новой платформе. Не успел Илон Маск пригласить резидента России Владимира Путина в Clubhouse, как там забанили главного путинского журналиста Владимира Соловьева. Это произошло накануне его первого эфира на тему "Почему в России не взлетела квир-революция".

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?" - написал Соловьев в Твиттере.

Это первый бан известного человека в этой соцсети. Блокировка Соловьева связана с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на телеведущего.

Интересно, что Роскомнадзор буквально сегодня предписал Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева. Это стало возможным после принятия в России нового закона, который позволяет штрафовать иностранные соцсети за необоснованную цензуру пользователей из России.

Кстати, популярностью социальной сети в России быстро воспользовались не только известные личности, но и мошенники.

Как пишет издание "Коммерсант", на популярных сайтах объявлений "Авито" и "Юле" стали продавать инвайты (приглашения на платформу), которые могут быть фальшивыми. А в магазине Android появились подделки под приложение Clubhouse, которое доступно только для владельцев iPhone.

Фальшивые приложения также могут использовать мошенники, чтобы собирать информацию с устройства пользователя.

Кстати, и белорусская оппозиция ушла в Clubhouse. Там зарегистрировалась экс-кандидат в президенты, оппозиционерка Светлана Тихановская.

17 февраля она и ее соратники планируют обсудить будущее Беларуси в отдельной "комнате".