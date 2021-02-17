Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив астронавтам запасы продовольствия, инструменты, научные приборы и заплатки для ликвидации трещин в обшивке.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмос".

Корабль должен был сегодня, 17 февраля, причалить к модулю "Пирс" в 08:20 (по Киеву) в автоматическом режиме, однако примерно в 20 метрах от станции подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное управление "Прогрессом". Таким образом стыковка прошла успешно в 08:27.

Стоит отметить, что "Прогресс" пристыковали к МКС вручную впервые за последние 5 лет.

Ранее мы писали, что на МКС российские космонавты нашли новую трещину.

Также показывали фото исторического сближения Юпитера и Сатурна, сделанные с борта МКС.