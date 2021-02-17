В среду, 17 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит постановление о поддержке Майдана, которое не смогли проголосовать год назад. Также на заседании парламента нардепы обсудят законопроекты о частной детективной деятельности, изменении Таможенного кодекса и другие.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Рады.

Так, в начале заседания народные депутаты рассмотрят проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства (он был внесен еще 17 января 2020 года).

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами, сроках установки счетчиков потребителям природного газа, частной детективной деятельности, унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Во втором чтении нардепы будут голосовать за проекты законов об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и другие.

Напомним, Рада приравняла цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.

Также мы писали о том, что Рада может ужесточить наказание за пьяное вождение и превышение скорости.