В девяти областях Украины за сутки нашли менее ста случаев коронавируса. Статистика Минздрава по регионам
В Украине, где за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 4 286 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 280 904.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 17 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
В девяти регионах за прошлые сутки зафиксировали менее 100 случаев. Меньше всего - 15 новых пациентов - обнаружили в Херсонской области.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 366 случаев;
Винницкая область - 351 случай;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 137 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 118 случаев;
Закарпатская область - 275 случаев;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 646 случаев;
Киевская область - 185 случаев;
Кировоградская область - 52 случая;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 183 случая;
Николаевская область - 47 случаев;
Одесская область - 186 случаев;
Полтавская область - 77 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 67 случаев;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 243 случая;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 386 случаев;
Черниговская область - 34 случая.
Напомним, в Украине получили документы на регистрацию вакцины Pfizer от коронавируса.
Также мы писали о том, что Johnson & Johnson's подала заявку на одобрение вакцины от коронавируса в Европе.