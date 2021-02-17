В Украине, где за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 4 286 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 280 904.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 17 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

В девяти регионах за прошлые сутки зафиксировали менее 100 случаев. Меньше всего - 15 новых пациентов - обнаружили в Херсонской области.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 366 случаев;

Винницкая область - 351 случай;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 137 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 118 случаев;

Закарпатская область - 275 случаев;

Запорожская область - 149 случаев;

Ивано-Франковская область - 646 случаев;

Киевская область - 185 случаев;

Кировоградская область - 52 случая;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 183 случая;

Николаевская область - 47 случаев;

Одесская область - 186 случаев;

Полтавская область - 77 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 67 случаев;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 243 случая;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 386 случаев;

Черниговская область - 34 случая.

Напомним, в Украине получили документы на регистрацию вакцины Pfizer от коронавируса.

Также мы писали о том, что Johnson & Johnson's подала заявку на одобрение вакцины от коронавируса в Европе.