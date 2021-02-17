В среду, 17 февраля, мимо Земле пролетит астероид BS3 шириной 110 метров. Ближайшая точка прохождения будет отмечена около 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Express.

По информации издания, диаметр космического тела почти равен высоте Лондонского глаза (135 метров), одного из крупнейших колес обозрения в мире.

Ученые обозначают сегодняшнее событие как "близкий подход", однако астероид будет находиться на расстоянии 0,04423 астрономических единиц (около 6 616 713,821 км) от Земли. Это эквивалентно 40 процентам среднего расстояния между нашей планетой и Солнцем.

Кроме размера и расстояния астероида, эксперты NASA также подтвердили, что небесное тело движется со скоростью 10,37 км/с.

Напомним, в марте мимо Земли на рекордной скорости пролетит гигантский астероид.

Также мы писали о том, что к Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества.