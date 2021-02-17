По состоянию на утро среды, 17 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 286 человек.

Напомним, что вчера, 16 февраля, в стране было выявлено 3 143 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 1 143 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 280 904 человека. Выздоровели за последние сутки 5 297 человек (с начала эпидемии - 1 128 895 человек - Ред.).

Умерло за сутки 147 пациентов (с начала эпидемии - 24 689 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 330 человек. Среди новых зараженных 304 ребенка и 329 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (646 человек), Черновицкой области (386), Винницкой области (351) и Закарпатской области (275).

В Киеве выявлено 366 случаев заражений.

Ранее "Страна" сообщала, что чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины умер от коронавируса.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ сообщили, от чего будет зависеть появление третьей волны коронавируса.