Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о том, что на аукцион выставлена первая украинская тюрьма. Таким учреждением в Украине стал Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Об этом Денис Малюська написал в соцсети.

"Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже. Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, и 30% - пополнит государственный бюджет", - написал Малюська.

Министр отметил, что в скором времени для продажи на аукционе будут доступны и другие предложения.

Ранее "Страна" сообщала, что Малюська показал, как за заработанные на вип-камерах деньги отремонтировали бесплатную камеру в Киевском СИЗО.