Ли Соль Чжу, жена лидера КНДР Ким Чен Ына впервые за год появилась вместе со своим супругом на публичном мероприятии.

Фотографию пары обнародовало официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын побывали на концерте в честь Дня Звезды (день рождения Ким Чен Ира - Ред.). Торжественная церемония прошла в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), уважаемый товарищ Ким Чен Ын вместе с членами центрального руководящего органа партии 16 февраля посмотрел концерт в честь Дня Звезды.

Художественный театр "Мансудэ" был наполнен большой радостью и восторгом участников, которым посчастливилось вместе с уважаемым Генеральным секретарем смотреть торжественный концерт в историческом театре, где живо запечатлены священные следы и дыхание великого руководителя товарища Ким Чен Ира, который открыл период расцвета чучхейского искусства.

Как только Генеральный секретарь вместе с супругой Ли Соль Чжу вошел под приветственный марш в зрительный зал театра, все участники, воздали высочайшие почести товарищу Ким Чен Ыну, который с благородной ответственностью перед Родиной, революцией и народом открывает новый период развития строительства социализма нашего образца", - так в агентстве рассказали о появлении в зале Ким Чен Ына с супругой.

В последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о Ли Соль Чжу еще 25 января 2020 года. В тот день она с мужем посетила новогоднее представление в театре.

Долгое отсутствие первой леди КНДР в северокорейских изданиях породило ряд слухов о ее возможной болезни или беременности. Напомним, что в октябре прошлого года южнокорейские СМИ сообщили о том, что Ли Соль Чжу может быть серьезно больна или казнена.

Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын во время выступления перед корейцами расплакался и извинился за неоправдание надежд.