Львовский областной совет принял обращение к президенту и Верховной Раде Украины в котором просит власти вернуть звание Героя Украины Степану Бандере.

Это обращение к центральным органам власти было принято на сессии облсовета 16 февраля.

Депутаты считают, что "деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения".

"Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель - недостижимой. Он в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. Наконец именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли. Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России", - идет речь в обращении депутатов.

Так же они считают, что решение Донецкого окружного административного суда, который отменил Указ президента Украины о присвоении Бандере звания Героя Украины, было политизированным (по закону его нельзя было награждать, так как он не был гражданином Украины, но президента Ющенко в 2010 году это не остановило - Ред.).



"Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную Раду внести изменения в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и Указ президента Украины "О звании Героя Украины" в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", - говорится в обращении.

Ранее "Страна" сообщала, что польскому перевозчику пришлось извиняться за водителя-украинца, украсившего кабину фуры надписью "Бандера".