В Черкассах произошло очередное громкое ЧП. Здесь задержанные полицейскими пьяные хулиганы в итоге напали на патрульных и избили их.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Черкасской области.

Ситуация развивалась так: в ночь на 16 февраля патрульные получили информацию, что за рулем автомобиля КИА находится водитель предположительно в состоянии опьянения.

Авто остановили на улице Чигиринской. В салоне авто находились двое местных жителей, 1980 и 1990 годов рождения.

Они вели себя неадекватно, матерились в адрес инспекторов и дергали их за форменную одежду. Патрульные применили к ним физическую силу и в наручниках доставили их в Черкасский наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.

В помещении медучреждения, когда с них сняли наручники, задержанные напали на инспекторов. В результате сотрудники полиции были госпитализированы в 3-ю городскую больницу.

Нападавших задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Черкасской прокуратуры, им вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах чиновник горсовета избил журналиста в офисе телекомпании.