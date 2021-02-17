На фоне подорожания нефти на мировых биржах эксперты предрекают дефицит черного золота. Главный аналитик JPMorgan по нефтегазовому сектору Кристиан Малек считает, что мы увидим нехватку нефти прежде, чем настанет время, когда она будет нам не нужна. А цены на нее могут подскочить до 100 долларов за баррель и выше.

Материал на эту тему опубликовало издание Financial Times.

Как говорится в статье, два крупнейших банка на Уолл-стрит предрекают новый нефтяной "суперцикл", причем JPMorgan Chase и Goldman Sachs ожидают, что цены на ископаемое вырастут, когда пандемия утихнет.

Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, мировые цены на нефть вернутся к 100 долларов за баррель, - уровню, которого не было с 2014 года. Ожидаемый рост основан на убеждении в том, что налогово-бюджетные стимулы будут способствовать росту потребления. Такой разрыв между спросом и предложением, вызывающий длительный скачок цен, является основным условием так называемого суперцикла.

В нефтяном секторе, который в прошлом году был сокрушен из-за Covid-19, возникнет большой спрос.

"Нам будет не хватать нефти, прежде чем настанет время, когда она нам не будет нужна", - сказал Кристиан Малек.

Нефть эталонной марки Brent с конца октября выросла более чем на две трети до 63 долларов за баррель, что обусловлено оптимизмом в отношении вакцинации и сокращением производства ведущими экспортерами.

Ветеран Goldman Sachs, аналитик Джеффри Карри, который был ключевым голосом в последнем нефтяном суперцикле в период с 2003 по 2014 год, сказал Financial Times, что, по его мнению, существуют реальные риски того, что нефть в этом году будет торговаться в диапазоне 80 долларов или даже выше.

Он уверен, что стимулирование домохозяйств со средним и низким уровнем доходов приведет к значительному ресурсоемкому потреблению, в том числе нефти.

"Люди в таких домохозяйствах не водят Tesla. Они ездят на внедорожниках", - пояснил свою мысль Карри.

Он провел параллель с инициативой президента Линдона Джонсона 1960-х годов, утверждая, что импульс, который она дала среднему классу США - и сопутствующему росту потребления нефти - помог подготовить почву для скачков цен на нефть 1970-х годов, когда ближневосточные производители нефти смогли сократить поставки в США.

Арджун Мурти стал одним из самых известных нефтяных аналитиков последнего суперцикла после того, как в 2005 году заявил, что цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель. Позже он предсказал, что цена вырастет до 150-200 долларов за баррель, а накануне финансового кризиса - до 147 долларов.

Сейчас, работая советником и членом совета директоров энергетической компании, он считает, что ожидание суперцикла может оказаться преждевременным, но не исключил сценария, при котором цены на нефть значительно вырастут.

"Еще предстоит преодолеть некоторые препятствия, но многое будет зависеть от силы спроса", - сказал Мурти.

До пандемии мировой спрос на нефть составлял около 100 миллионов баррелей в день. В прошлом году он упал в среднем до 90 млн баррелей в день, и аналитики прогнозируют, что до 2022 года он вряд ли достигнет прежнего уровня. Это произойдет, как только вакцинация позволит возобновить дальние авиаперелеты.

Мурти утверждает, что если в ближайшие годы спрос на нефть вырастет примерно на 500 000 баррелей в день, этого будет недостаточно для создания дефицита предложения. Однако если этот рост превысит до 1,2–1,4 млн баррелей в день - как это произошло после обвала цен в 2014–2015 годах - это может вызвать новый суперцикл.

Однако существуют и скептики, которые сомневаются в таких перспективах. К ним относится Энди Холл, один из самых успешных нефтетрейдеров последнего суперцикла. По его словам, нефтегазовая отрасль находится в окончательном спаде.

"Возможно, эта дохлая кошка сможет подпрыгнуть еще несколько раз. Но будет ли это суперцикл?" - задает риторический вопрос Холл.

Как писала "Страна", 12 февраля нефть стала дороже $62 впервые с января 2020 года.

Хотя буквально накануне после самых длинных периодов непрерывного роста с января 2019, цены на нефть перешли к снижению.